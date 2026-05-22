Aziz Yıldırım: 'Hep beraber büyük bir mücadeleye adım atıyoruz'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu toplantısını tanıttığı basın toplantısında, "100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Ali Koç'a, Hakan Safi'ye çağrımdır; gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır; Bu seneye hep beraber damga vuralım. Birlikte büyük bir mücadeleye adım atıyoruz. 'En büyük Fener' sezonu başlamıştır" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, İstanbul'da bir otelde yönetim kurulunu tanıttığı lansman düzenledi. Toplantıda ilk olarak projeler katılımcılara yansıtılırken, daha sonra yönetim kurulu listesi tek tek sahneye çıktı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım son olarak konuşması için kürsüye gelirken, 'Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ beraber olacağını, kulübü birlikte yöneteceklerini söyledi. Bugün Final Four maçına çıkacak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na ise başarılar dileyen Yıldırım, "Türkiye'ye şampiyon olacak dönecekler" dedi. Futbol AŞ'ye 4-5 ismin daha ekleneceği bilgisini veren Yıldırım, "Az önce Fenerbahçemizin Türkiye'de ve Avrupa'da kazanacağı büyük başarıların mimarı olacak olan kadro ile tanıştınız. Yönetim kadromuzda yer alan arkadaşlarımın tamamı kendi meslek ve iş hayatlarında önemli başarılar kaydetmiş sosyal çevrelerinde saygın kimselerdir. Ama onları burada bir araya getiren, Fenerbahçe için maddi ve manevi tüm imkanlarıyla Fenerbahçemizin başarılarına güç katma iradeleridir. Bütün Fenerbahçeliler adına bir Fenerbahçeli olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sadece bizim listemizde aday olmuş arkadaşlarımızı değil, Hakan Safi ve arkadaşlarını da aynı içtenlik ve saygı ile selamlıyor, kendilerine de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Onlar bizim rakibimiz değil. Fenerbahçeli Fenerbahçelinin rakibi olamaz; yoldaşı olur, gönüldaşı olur. Bu bir hizmet yarışıdır. Asla iktidar ve söz sahibi olma kavgası değildir. Elbette 120. yaşını kutlayan bu koca çınar ne Aziz Yıldırımlar ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın neredeyse yarısında benim ömrüm geçti ve ben kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor: 'Her zaman her yerde en büyük Fener.' Ben bu coşkuyu bütün Fenerbahçeliler ile birlikte tam da kalbimin içinden bütün benliğimle yayılan bir hayat enerjisi olarak hissediyorum. 'Her zaman her yerde en büyük Fener' diye coşan tribünler. 'Her zaman her yerde en büyük Fener' diye inleyen sokaklar ve her yerde dalgalanan sarı lacivert bayraklar; benim hayat enerjimi bunlar sağlıyor. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ülkemde ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşamanın onuru yanında, sarı-lacivert bayrakların dalgalanması benim hayat enerjimdir. Ben bu yüzden yeniden adayım. Arkadaşlarım bu yüzden hizmete talip oldular. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum" diye konuştu.

"Her zaman her yerde 'En büyük Fener' coşkusuyla zaferler kutlayalım"

Başkan adayı Hakan Safi ve önceki yönetime de çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "Ben Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını, şu coşkuyla sarı-lacivertle boyamak için varım; 'Her zaman her yerde 'En büyük Fener' coşkusuyla zaferler kutlayalım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık yine yaparız. Fenerbahçe'nin geçmişine bakın bunu göreceksiniz. Fenerbahçemizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliği ile çıkmak için buradayız. 2018'de 'Gelin güç ve imkanlarımızı birleştirelim, Fenerbahçe'ye karşı kurulmuş tuzakları bozalım' derken, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benden önce, benden sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, camiamıza huzurunuzda tam bir samimiyetle teşekkür ediyorum. Hepsi de tam bir özveri ve samimiyetle Fenerbahçe için çok fedakarlıklar yaptılar. En önemlisi; Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Birlik olalım ve camianın şampiyonluk ruhunu önce kendimiz hatırlayıp sonra da teknik adamlarımıza, sporcularımıza, tribünlerimize, hakemlere, federasyonlara, sokaklara milyonlara hatırlatalım. Şimdi, 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Ali Koç'a, Hakan Safi'ye çağrımdır; gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır; Bu seneye hep beraber damga vuralım. Birlikte büyük bir mücadeleye adım atıyoruz. 'En büyük Fener' sezonu başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif, Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit." - İSTANBUL

