Aziz Yıldırım'dan Sorumluluk Çağrısı

Aziz Yıldırım'dan Sorumluluk Çağrısı
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, camiasına seslenerek, kendisine sorumluluk yüklenmesini isteyenlerin somut bir belge ile desteklemelerini beklediğini ifade etti. Yıldırım, demokratik meşruiyetin sağlanması durumunda mücadele edeceğini vurguladı.

Aziz Yıldırım : Eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır.

Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler.

İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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