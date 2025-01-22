Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! İlk ziyaretini Gültekin ailesine yaptı

Kente iner inmez tarifsiz bir acı yaşayan ailenin kapısını çaldı
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil iddialarına yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e 9 milyonluk jest yaptığına dair çıkan haberleri yalanladı. Yıldırım, Mesut Özil'i uzun süre görmediğini ve bu tür haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündem olan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberini yalanladı.

"MESUT ÖZİL'İ UZUN SÜREDİR GÖRMEDİM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugünkü Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde, Mehmet Üstündağ imzasıyla yayımlanan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberi tamamen yalandır.

Mesut Özil'i uzun süredir görmedim. Her türlü ahlaki değerden uzak, sadece daha fazla satmak saikiyle uydurulmuş bu tip haberlerle nereye hizmet etmektesiniz?

Tümüyle gerçek dışı olan söz konusu haberle ilgili hukuki haklarımı kullanacağımı belirtir, kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeli eski futbolcu Mesut Özil'e 9 milyon lira değerinde elektrikli otomobil hediye ettiği iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil iddialarına yanıt
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
img

Korkulu rüyası artık Fenerbahçe'de
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in içi ilk kez FPV dronla görüntülendi

76 kişiye mezar olan otelin içi ilk kez böyle görüntülendi
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.