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Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan, Fenerbahçe Beko'ya başarı dileği

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan, Fenerbahçe Beko'ya başarı dileği
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş ile oynanacak play-off finali öncesinde erkek basketbol takımını ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş ile eşleşen ve bu akşam serinin ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakanın hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan şut antrenmanıyla tamamlanırken, Başkan Yıldırım ve yöneticiler de karşılaşma öncesinde teknik ekip ve oyuncularla ile bir araya geldi.

Antrenmanın bir bölümünü takip eden Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncularla sohbet ederek Beşiktaş karşısında başarı dileklerini ilettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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