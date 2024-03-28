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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver

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Olaylı Trabzonspor maçından sonra ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış da toplantıya katılmayacağını dile getiren eski başkan Aziz Yıldırım'dan geldi

"ADINI KOYMADAN DAVA OLMAZ"

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongreye katılmama kararı aldığını açıkladı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslenerek, "Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Düşmanın adını koyun" dedi.

AZİZ YILDIRIM KATILMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i (Mosturoğlu) arıyorlar, ben dahil 8 isim veriyorlar. "Bunları sen çağır" diyorlar. 2 Nisan da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BAŞKANI'NI KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleri hakkında da konuşan Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim, adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz adını koyduk, FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken, 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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