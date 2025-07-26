Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma
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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Genel Kurulu'nda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım ile Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Yıldırım Akın'a, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Genel Kurulu'nda konuştu. Gergin geçen kongrede camiaya seslenen Aziz Yıldırım flaş ifadeler kullandı.

SES ÇIKARAMADILAR

Yıldırım, "Ali Bey bana söylüyor, 'Galatasaray'a bir şey demiyor' diye. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler! Ses çıkaramadılar" dedi.

HAMDİ AKIN'A OLAY SÖZLER

Eski Başkan Aziz Yıldırım konuşması sırasında yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok' demesi üzerine sinirlendi ve tepki gösterdi. Akın'ın kendisine karışmasına sinirlenen Aziz Yıldırım, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan Reno:

aziz yıne delı dana gıbı etrafa saldırıyor bır adamda cıkıp sen kımsın lan dıyemıyor

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Sikeyi Yaptiysam Eveet Yaptim Ama Kendim icin Yapmadim Fenev icin Yaptim

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Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

azim Yıldırım’ı kim yolladıysa Allah razı olsun ayrıca böyle çirkef başkan istemiyoruz

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Fenerbahçe olmasaydı ne yapardım bilemiyorum.

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Galatasaray'a birşey demiyor demiş, o da şunu bunu dedim cevap veremediler diyor. Kaale almadılar diyemiyorlar. Aziz Koç başkan Galatasaray şampiyon. Hedefsizler.

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