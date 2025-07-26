Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Genel Kurulu'nda konuştu. Gergin geçen kongrede camiaya seslenen Aziz Yıldırım flaş ifadeler kullandı.

SES ÇIKARAMADILAR

Yıldırım, "Ali Bey bana söylüyor, 'Galatasaray'a bir şey demiyor' diye. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler! Ses çıkaramadılar" dedi.

HAMDİ AKIN'A OLAY SÖZLER

Eski Başkan Aziz Yıldırım konuşması sırasında yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok' demesi üzerine sinirlendi ve tepki gösterdi. Akın'ın kendisine karışmasına sinirlenen Aziz Yıldırım, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.