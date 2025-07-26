Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Genel Kurulu'nda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım ile Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Yıldırım Akın'a, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Genel Kurulu'nda konuştu. Gergin geçen kongrede camiaya seslenen Aziz Yıldırım flaş ifadeler kullandı.
SES ÇIKARAMADILAR
Yıldırım, "Ali Bey bana söylüyor, 'Galatasaray'a bir şey demiyor' diye. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler! Ses çıkaramadılar" dedi.
HAMDİ AKIN'A OLAY SÖZLER
Eski Başkan Aziz Yıldırım konuşması sırasında yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok' demesi üzerine sinirlendi ve tepki gösterdi. Akın'ın kendisine karışmasına sinirlenen Aziz Yıldırım, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.