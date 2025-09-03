Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağı yönünde karar aldığı iddia edildi. Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılan Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği ve hiçbir adayı desteklememe kararı aldığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağı öne sürüldü.

"BEN YOKUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; 21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ben yokum" dedi.

KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği öğrenildi. Kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesinde bulunan Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi. Öte yandan diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor.

