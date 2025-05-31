Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama

Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama
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Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama
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Fenerbahçe'ye Başkan Adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, "Aziz Yıldırım başkan adayı olursa adaylıktan çekilme durumunuz var mı?" sorusuna cevap verdi. Kutlualp yaptığı açıklamada, "Benim çekilme gibi bir durumum yok. Ben yola çıktığımda kimseye sormadım. Ama camianın taleplerine de karşı gelmem. Ben Fenerbahçe için herkesle konuşurum." dedi.

Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, taraftar gruplarının organize ettiği yürüyüşle protesto edilerek istifaya çağrıldı. Koç'un istifaya çağrıldığı yürüyüşte Sarı-lacivertlilere başkan adayı olduğunu açıklayan Hakan Bilal Kutlualp de yer aldı.

''ÇEKİLMEK GİBİ BİR DURUMUM YOK''

Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi durumunda adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine dair gelen soruya cevap vererek, "Benim başkanlıktan çekilmek gibi bir durumum yok. Ben yola çıktığım zaman kimseye sormadım.'' dedi.

Sözlerine devam eden Kutlualp, ''Bana camia 'Geç kasiyer olacaksın' derse ben, Fenerium'da kasiyer olup Fenerbahçe forması satabilirim.'' ifadelerini kullandı.

''BEN HERKES İLE KONUŞURUM''

Aziz Yıldırım, Ali Koç ve kendisini çağıran herkes ile konuşabileceğini dile getiren Kutlualp, ''Ali Koç ile hiçbir temasım olmadı. Fenerbahçe'nin başkanıdır, bana 'gel' derse gitmez miyim. Ben Fenerbahçe kurumuna saygılıyım. Ben herkesle konuşurum Fenerbahçe için. Fikirlerimi söylerim, beni birisi çağırdı diye onun dediğini yapacaksın diye bir şey yok. Ben herkesle konuşur anlatırım yanlışlarını, doğrularını." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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