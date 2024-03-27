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Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak: Adını koymadan mücadele olmaz

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Olaylı Trabzonspor maçından sonra ligden çekilmeyi gündeme getiren Fenerbahçe, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek.

LİGDEN ÇEKİLME GİBİ KONULAR TARTIŞILACAK

Bu toplantıda, Trabzonspor maçındaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konular tartışılacak. Ali Koç ve yönetimi, kongre öncesinde eski yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle istişarelerde bulunacak.

AZİZ YILDIRIM KATILMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz" dedi.

"ADINI KOYMADAN MÜCADELE OLMAZ"

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak: Adını koymadan mücadele olmaz

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Eray Yılmaz:

Büyüksün başkan (efsanesin)

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Ahmet karabulut:

Bak tecrübe ve usul adap gör koç ali, Kavganın adını koyacaksın . Hedef yoksa attığın her atış karavanadır ! Ha sen olası gs nin şampiyonluğundan korkup suyu bulandırıyorsun o belli zaten! Bir gs li olarak aziz yıldırımı sevmem ama saygı duyarım! Sana da koç ali ne sevgim ne saygım vardır bunuda böyle bil !

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