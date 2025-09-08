Haberler

Azerbaycan Futbol Takımında Teknik Direktör Değişikliği

Azerbaycan Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi ve 21 Yaş Altı Milli Takımın teknik direktörü Ayhan Abbasov, Ukrayna ile oynanacak maçı yönetecek.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

