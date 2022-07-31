Azerbaycan'da Şehit Tümgeneral Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi - Haberler

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Azerbaycan'da Şehit Tümgeneral Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi

Azerbaycan'da Şehit Tümgeneral Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi

- Azerbaycan'da Şehit Tümgeneral Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 12-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaşanan Tovuz çatışmalarında şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi.

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- Azerbaycan'da Şehit Tümgeneral Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 12-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaşanan Tovuz çatışmalarında şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov anısına Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Spor Sarayı'nda Uluslararası Jiu-Jitsu Bakü Açık Turnuvası düzenlendi. Bakü'de, 12-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaşanan Tovuz çatışmalarında şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov anısına düzenlenen turnuvaya Azerbaycan, Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'dan 200'e yakın sporcu katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan turnuvanın açılış törenine şehit Tümgeneral Polat Haşimov'un annesi Semaye Haşimova, Azerbaycan Jiu-Jitsu Federasyonu Başkanı Mir Ali Seyidov, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak başta olmak üzere Azerbaycan'ın spor ve sanat camiasından tanınmış isimler katıldı.

Açılış töreninden sonra turnuvadan -56, -62, -69, -77, -85, -94 ve +94 kilogramda sporcular mindere çıkarak madalya için mücadele etti. Sporcuların madalyaları federasyon temsilcileri tarafından teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Spor

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