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Azat Sarıyar, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 67 kiloda finale yükseldi

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ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Azat Sarıyar finale yükseldi. Milli güreşçi, yarı finalde Asya Şampiyonu Japon rakibi Takaku Suzuki'yi 10-6 yenerek altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Azat Sarıyar finale yükseldi. Milli güreşçi, altın madalya için mücadele edecek.

Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan Azat Sarıyar, ilk turda Kazakistanlı Tolegen Amirkhanov'u 5-0, ikinci turda Azerbaycanlı Mohammed Shukurzade'yi 5-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Avrupa ikincisi Gürcü rakibi Anri Khozrevanidze karşısında 5-2'lik galibiyet elde ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Asya Şampiyonu Japon rakibi Takaku Suzuki ile karşılaşan Azat Sarıyar, rakibini 10-6 yenerek adını finale yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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