AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan Muslera detayı
Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı oynanan maçta yedek kaldı. Bu, Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sakatlık ya da ceza olmaksızın bir maçta ilk kez yedek kaldığı anlamına geliyor. Tecrübeli kaleci, 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyiyor ve Ziraat Türkiye Kupası maçları dışında Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında hep sahada yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı. Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.
Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu.