AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarlarına yasak

Galatasaray, UEFA Avrapa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaaar'a konuk olacak. Hollanda temsilcisi karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarları ilgilendiren bir uyarı yayınladı.

DEPLASMANDA TRİBÜNÜ DIŞINDA GALATASARAYLI OLMAYACAK

AZ Alkmaar'dan yapılan açıklamada, deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu. Biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağı, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği de vurgulandı. Sarı-kırmızılı taraftarların biletlerini ise Galatasaray'ın satacağı belirtildi.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşması 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. AFAS Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.