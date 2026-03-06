Haberler

Ayvalıkgücü'nün rakibi Tire 2021

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Söke 1970'i 1-0 mağlup ederek son 12 maçta 11'inci galibiyetini alan 4'üncü sıradaki 49 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın evinde 35 puanlı 8'inci basamaktaki Tire 2021 FK ile karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak 24'üncü hafta karşılaşması saat 15.30'da başlayacak. Kırmızı-beyazlı takım seyircisi önünde üst üste 7'nci galibiyetini almaya çalışacak. Son 2 maçından 1 puan çıkaran Tire ekibi ise kazanarak az olan Play-Off umutlarını korumaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Tire'de oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti. Tire 2021 FK'da teknik direktör Onur Er, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
