Ayvalıkgücü'ne final öncesi moral ziyareti

3. Lig play-off finalinde İstanbul'da oynayacak Ayvalıkgücü Belediyespor'u Balıkesir Valisi, Ayvalık Kaymakamı ve Belediye Başkanı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

3'üncü Lig'de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda pazar günü saat 17.00'de tarihi play-off final maçına çıkacak Ayvalıkgücü Belediyespor'a kent protokolünden moral geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki heyet, Ayvalıkgücü Belediyespor'u ziyaret etti. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma öncesinde takıma başarı dileklerini ileten heyet, kulübe destek mesajlarında bulundu. Play-offta favori olarak görülen rakipleri Karşıyaka ve Eskişehirspor'u hiç gol yemeden elemeyi başaran Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste ikinci kez finale çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
