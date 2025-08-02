Ayvalıkgücü Belediyespor, Yeni Sezon Öncesi Transferlerini Tamamlıyor

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yeni Sezon Öncesi Transferlerini Tamamlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'ta hüsran yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor, Viranşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Miroğlu'nu kadrosuna kattı. Ayrıca altyapı koordinatörü olarak Cemal Erhanoğlu ile anlaşıldı.

TFF 3'üncü Lig'de Grup'ta son 3 sezondur Play-Off'ta hüsran yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu takviye çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Viranşehir Belediyespor forması giyen sağ bek Mustafa Miroğlu'nu transfer etti. 19 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Viranşehir formasıyla 3'üncü Lig'de 15 maça çıkarak 1 gol attı. Öte yandan Ayvalıkgücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevi için ise Cemal Erhanoğlu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.