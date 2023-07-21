Ayvalıkgücü Belediyespor, Yasin Eratilla'yı transfer etti
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TFF 3'üncü Lig'deki Ayvalıkgücü Belediyespor, Kasımpaşa'dan Yasin Eratilla'yı kadrosuna dahil etti. Ayrıca, Muhammed Taşdemir ve İlker Cihan ile de resmi sözleşme imzalandı.
TFF 3'üncü Lig'deki Balıkesir temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Kasımpaşa'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Eratilla'yı kadrosuna kattı. Ayvalık, transferde daha önce anlaşma sağladığı Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki forvet Muhammed Taşdemir ve Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki sol bek İlker Cihan ile de resmi sözleşmeyi imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor