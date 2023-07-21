Ayvalıkgücü Belediyespor, Yasin Eratilla'yı transfer etti

TFF 3'üncü Lig'deki Ayvalıkgücü Belediyespor, Kasımpaşa'dan Yasin Eratilla'yı kadrosuna dahil etti. Ayrıca, Muhammed Taşdemir ve İlker Cihan ile de resmi sözleşme imzalandı.