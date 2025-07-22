Ayvalıkgücü Belediyespor, Ufuk Özcan'ı Transfer Etti

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3. Lig 4. Grup'ta yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezon 52 Orduspor FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Ufuk Özcan'ı kadrosuna kattı. Resmi açıklamada, Ufuk'un takım için önemli bir takviye olduğu belirtildi.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, orta saha transferini tamamladı. Ayvalıkgücü geçen sezon 52 Orduspor FK takımında forma giyen Ufuk Özcan'ı kadrosuna dahil etti.

Yapılan resmi açıklamada, "Ayvalıkgücü ailesine hoş geldin Ufuk Özcan. Orta saha hattımıza önemli bir takviye. Yeni transferimiz Ufuk Özcan, önümüzdeki sezonda kırmızı-beyaz formamız için ter dökecek. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" denildi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde Çekmeköyspor, Çatalcaspor, Alanya Kestelspor, Orduspor 1967, Arnavutköy Belediyespor ve 52 Orduspor FK formalarını terletti. Ufuk geçen sezon, 52 Orduspor FK'da 29 resmi maça çıkıp 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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