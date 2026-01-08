Haberler

Ayvalıkgücü savunmaya takviye yaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, deneyimli stoper Erdinç Çepoğlu ile sözleşme imzaladı. Erdinç, kariyerinde birçok kulüpte tecrübe edinmiş bir defans oyuncusu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Play-Off potasında giren Ayvalıkgücü Belediyespor, stoper Erdinç Çepoğlu ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Erdinç Çepoğlu. Stoper mevkisinde görev yapan Erdinç Çepoğlu, artık Ayvalıkgücü formasıyla sahada olacak" ifadelerine yer verildi.

İlk yarıda 3'üncü Lig'de Suvermez Kapadokya Spor forması giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu kariyerinde Pazarspor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Kütahyaspor, Karşıyaka, Bursa Yıldırım, Turgutluspor kulüplerinde oynadı. Erdinç kariyerinde 2'nci Lig'de 178 maçta 4 gol, 3'üncü Lig'de 204 müsabakada 9 gol kaydederken, kupada ise 18 karşılaşmada 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
