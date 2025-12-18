Ayvalıkgücü'nün Play-Off inadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezonun ilk haftalarında istikrarsız sonuçlar alan Ayvalıkgücü Belediyespor son 3 maçını art arda kazanıp Play-Off yarışına ortak oldu. Ligde son 3 yıldır Play-Off oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu sezon maratona kötü başladıktan sonra çıkışa geçti. Grupta üst üste Balıkesirspor ve Alanya 1221'den sonra dün de Eskişehir Anadolu'yu 2-1 mağlup eden teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın ekibi 25 puana ulaşarak Play-Off potasını yakaladı. İlk yarının son maçına pazar günü düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK deplasmanında çıkacak Ayvalıkgücü 4'te 4 yaparak devreyi mutlu bitirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor