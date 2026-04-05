Ayvalıkgücü Belediyespor - Alanya 1221 FK: 0-1

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off biletini erken alan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Alanya 1221 FK'ya yenilmekten kurtulamadı: 0-1. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 86'ncı dakikada konuk ekipten Burak Özdemir attı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü 55 puanla dördüncü basamakta kalıp bitime 2 hafta kala Play-Off'ta saha avantajını alma şansını yitirdi. Antalya ekibi ise puanını 37 yaptı.

