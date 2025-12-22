Ayvalıkgücü sonradan açıldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona zor başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son haftalarda gösterdiği performansla Play-Off hattına girmeyi başardı. Dört maçta üst üste galip gelen ekip, devreyi 28 puanla beşinci sırada tamamladı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona tutuk başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor son haftalarda yaptığı çıkışla devre arasına Play-Off hattında girdi. Ligde geçen 3 sezonda Play-Off oynayan, bu yıl ilk 5 haftada 1 galibiyet alabilen Ayvalık, son periyotta gaza bastı. Grupta üst üste dördüncü galibiyetini İzmir Çoruhlu FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek alırken, son 3 maçını aynı skorla kazanan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın öğrencileri 28 puanla devreyi Play-Off potasında beşinci sırada tamamladı.
