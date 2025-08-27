Ayvalıkgücü Belediyespor, Mustafa Durgun'la Anlaştı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mustafa Durgun'la Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor, Karşıyaka'dan ayrılan genç sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun ile sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncunun takımın kadrosuna güç katması bekleniyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor gruptaki rakiplerinden Karşıyaka'dan ayrılan sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun'la sözleşme imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen, ofansif orta saha olarak da görev yapan 21 yaşındaki oyuncu Kartepe kampının ardından takımdan ayrıldı. Geçen sezon ilk yarıda kiralık olarak Silivrispor forması giyen Mustafa kariyerinde 50 maçta 5 gol attı. Ayvalıkgücü genç futbolcunun transferini, "Hoş Geldin Mustafa Durgun! 2003 doğumlu, sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun artık kırmızı-beyaz formamızda! Hızı, enerjisi ve sahadaki çalışkanlığıyla Ayvalıkgücü'ne güç katacak" açıklamasıyla duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.