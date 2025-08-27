Ayvalıkgücü Belediyespor, Mustafa Durgun'la Anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor gruptaki rakiplerinden Karşıyaka'dan ayrılan sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun'la sözleşme imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen, ofansif orta saha olarak da görev yapan 21 yaşındaki oyuncu Kartepe kampının ardından takımdan ayrıldı. Geçen sezon ilk yarıda kiralık olarak Silivrispor forması giyen Mustafa kariyerinde 50 maçta 5 gol attı. Ayvalıkgücü genç futbolcunun transferini, "Hoş Geldin Mustafa Durgun! 2003 doğumlu, sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun artık kırmızı-beyaz formamızda! Hızı, enerjisi ve sahadaki çalışkanlığıyla Ayvalıkgücü'ne güç katacak" açıklamasıyla duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor