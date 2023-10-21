TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Malatya Arguvanspor ile karşılaşacak.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Malatya Arguvanspor ile karşılaşacak

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek 9 puana ulaşan ve 5'inci sıraya Play-Off hattına yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde 5 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Malatya Arguvanspor'la karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak.

3'üncü Grup'ta deplasmanda 1922 Konyaspor'u tek golle geçerek galibiyetle tanışan ve düşme hattından kurtulan 4 puanlı Akhisarspor, aynı saatte 1 puanı bulunan Bayburt Özel İdarespor'u konuk edecek. 4'üncü Grup'ta 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alıp Play-Off hattının 1 puan gerisinde yer bulan Bergama Sportif ise 14.30'da 3 puanlı Siirt İl Özel İdaresispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.