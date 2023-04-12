Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ayvalıkgücü Belediyespor Lideri Devirdi

Ayvalıkgücü Belediyespor Lideri Devirdi

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Melih Karaduman, Semih Kocaman

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz - Hasan, Samet, Oğuz, Polat, Tugay (Dk. 90+3 Mert), Kemal (Dk. 85 Veysel), Ertuğrul (Dk. 90+2 Celal Baver), Recep, Burak (Dk. 90+5 Hakan), Yunus Emre

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Oğuz - Ahmet Kesim, İshak, Enes (Dk. 61 Mehmet Özdıraz), Hakan Barış (Dk. 87 Çağtay), Mehmet Tayfun, Mehmet Erdem, Eyüp (Dk. 61 Muhammed), Mustafa Yılmaz (Dk. 67 Ömer Faruk), Batuhan, Mustafa Tahir

GOLLER: Dk. 58 Tugay, Dk. 90+1 Veysel (Ayvalıkgücü Bld), Dk. 90+4 Mehmet Erdem ( Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Kemal, Deniz, Ertuğrul (Ayvalıkgücü Bld), Enes ( Iğdır FK)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yeşilyurt DÇ Ofspor'u deplasmanda yenerek son verip Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Hüsnü Uğural Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde ev sahibinin gollerdini 58'inci dakikada Tugay ve 90+1'inci dakikada Veysel attı. Lider Iğdır'a Mehmet Erdem'in 90+4'teki tek golü puan için yetmedi. Bu sonuçla Ayvalıkgücü puanını 41 yaparak Play-Off hattındaki yerini korurken, 56 puanda kalan Iğdır, takipçisi Karaman FK'nın aradaki farkı 1 puana indirmesine engel olamadı.


- Ayvalık
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Mehmet Erdem Iğdır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title