Ayvalıkgücü Belediyespor Lideri Devirdi
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
STAT: Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Melih Karaduman, Semih KocamanAYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz - Hasan, Samet, Oğuz, Polat, Tugay (Dk. 90+3 Mert), Kemal (Dk. 85 Veysel), Ertuğrul (Dk. 90+2 Celal Baver), Recep, Burak (Dk. 90+5 Hakan), Yunus EmreALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Oğuz - Ahmet Kesim, İshak, Enes (Dk. 61 Mehmet Özdıraz), Hakan Barış (Dk. 87 Çağtay), Mehmet Tayfun, Mehmet Erdem, Eyüp (Dk. 61 Muhammed), Mustafa Yılmaz (Dk. 67 Ömer Faruk), Batuhan, Mustafa TahirGOLLER: Dk. 58 Tugay, Dk. 90+1 Veysel (Ayvalıkgücü Bld), Dk. 90+4 Mehmet Erdem ( Iğdır FK)SARI KARTLAR: Kemal, Deniz, Ertuğrul (Ayvalıkgücü Bld), Enes ( Iğdır FK)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yeşilyurt DÇ Ofspor'u deplasmanda yenerek son verip Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Hüsnü Uğural Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde ev sahibinin gollerdini 58'inci dakikada Tugay ve 90+1'inci dakikada Veysel attı. Lider Iğdır'a Mehmet Erdem'in 90+4'teki tek golü puan için yetmedi. Bu sonuçla Ayvalıkgücü puanını 41 yaparak Play-Off hattındaki yerini korurken, 56 puanda kalan Iğdır, takipçisi Karaman FK'nın aradaki farkı 1 puana indirmesine engel olamadı.- Ayvalık