Ayvalıkgücü Belediyespor Lideri Devirdi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Melih Karaduman, Semih Kocaman

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yeşilyurt DÇ Ofspor'u deplasmanda yenerek son verip Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Hüsnü Uğural Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde ev sahibinin gollerdini 58'inci dakikada Tugay ve 90+1'inci dakikada Veysel attı. Lider Iğdır'a Mehmet Erdem'in 90+4'teki tek golü puan için yetmedi. Bu sonuçla Ayvalıkgücü puanını 41 yaparak Play-Off hattındaki yerini korurken, 56 puanda kalan Iğdır, takipçisi Karaman FK'nın aradaki farkı 1 puana indirmesine engel olamadı.