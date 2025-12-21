Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-2 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve devreyi play-off potasında tamamladı. Ev sahibi ekip ise son 5 maçında galibiyet alamadı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk yarının son haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı mağlup etti: 1-2. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 10'uncu dakikada Ali Haydar ve 51'inci dakikada Emirhan attı. Ev sahibinin tek golü 72'nci dakikada Recep'in penaltısından geldi. Bu skorla ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Ayvalıkgücü 28 puana ulaşarak devreyi play-off potasında tamamladı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan, art arda üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan İzmir Çoruhlu FK ise 9 puanla düşme hattında kaldı.

