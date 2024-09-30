Ayvalıkgücü Belediyespor İkinci Galibiyetini Aldı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada kazandığı galibiyetlerle Play-Off hedefini güçlendirdi. İlk galibiyetini Alanya 1221'i 3-2 yenerek elde eden takım, deplasmanda Çorluspor'u da 2-0 mağlup etti.
AYVALIK,
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona ilk iki haftada 1 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada galibiyetleri seriye bağladı. Grupta ilk galibiyetini evinde Alanya 1221'yi 3-2 yenerek alan Balıkesir temsilcisi, deplasmanda Çorluspor 1947'yi de 2-0'le geçti. Ligde 4 hafta sonunda 7 puana ulaşan Ayvalık, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde yine gediklisi olduğu Play-Off hattına tırmandı.