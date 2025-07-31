Ayvalıkgücü Belediyespor İki Yeni Oyuncuyla Anlaştı

Ayvalıkgücü Belediyespor İki Yeni Oyuncuyla Anlaştı
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3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, forvet Ata Kurtuluş ve kaleci Ahmet Çağrı Güney ile sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Ayvalıkgücü, son olarak Alanya 1221 FSK'da top koşturan 25 yaşındaki forvet Ata Kurtuluş ile Belediye Kütahyaspor'dan 21 yaşındaki Ahmet Çağrı Güney'le sözleşme imzaladı. Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gol yollarına taze kan. Santrafor Ata Kurtuluş Ayvalıkgücümüzde. Kale emin ellerde. Ahmet Çağrı Güney Ayvalıkgücümüzde."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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