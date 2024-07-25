Ayvalıkgücü Belediyespor, genç oyuncu Korel Çal'ı kadrosuna kattı
TFF 3. Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Korel Çal'la sözleşme imzaladı. Korel, Ayvalıkgücü'nde ilk profesyonel futbolculuk deneyimini yaşayacak.
AYVALIK,
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde genç oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi son olarak 18 yaşındaki kanat oyuncusu Korel Çal'la sözleşme imzaladı. Teknik heyet tarafından seçmelerde beğenilen Korel ilk profesyonel futbolculuk deneyimini Ayvalıkgücü'nde yaşayacak.