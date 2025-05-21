Ayvalıkgücü Belediyespor, Finalde Kahramanmaraş İstiklalspor ile Karşılaşacak

Ayvalıkgücü Belediyespor, Finalde Kahramanmaraş İstiklalspor ile Karşılaşacak
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek finale yükseldi. 25 Mayıs Pazar günü Antalya'da Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Maç sonunda Ayvalıkgücü, kazanırsa 2. Lig'e yükselecek.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen cezası yüzünden taraftarından yoksun olduğu rövanşta uzatmada 4-1 yenerek elemeyi başarıp finalist olan Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor'la Antalya'da karşılaşacak. 25 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçı Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Ayvalıkgücü finalde rakibini yenerse yeni sezonda adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Kahramanmaraş temsilcisi Play-Off'ta 4'üncü Grup'ta Zonguldakspor, Kırıkkale FK ve Sebat Gençlikspor'u eleyip adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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