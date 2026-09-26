Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Bigaspor'u 2-1 mağlup ederek 9 puana ulaştı

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3'üncü Lig 2'nci Grup 4'üncü hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Bigaspor'u 2-1 mağlup etti. Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip 15'inci dakikada Atakan Akbulut'un golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ayvalık ekibinde Atakan, 47'nci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Bigaspor, 90+3'üncü dakikada Melih Şencan ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü ekibi 9 puana ulaşırken; ilk yenilgisini alan Bigaspor ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı