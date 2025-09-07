Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Efe Sayhan'ı Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, Pendikspor'dan genç yetenek Efe Sayhan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Pendikspor'dan kanat oyuncusu Efe Sayhan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2005 doğumlu genç yetenek Efe Sayhan, artık kırmızı-beyaz formamızda. Efe, her iki kanatta da görev alabilen enerjisi ve mücadeleci ruhuyla takımımıza güç katacak" denildi. Eyüpspor'da kariyerine başlayan 20 yaşındaki oyuncu, Fethiyespor'da da top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
