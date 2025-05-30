Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu Açıklaması

Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu Açıklaması
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3. Lig Play-Off finalini kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer haberleriyle gündeme gelen Ali Habeşoğlu'nun durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı iddialarının gerçek olmadığını belirtti ve birçok kulüpten teklif aldıklarını duyurdu.

AYVALIK,

3'üncü Lig'de Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'da ismi transfer haberleriyle anılan Ali Habeşoğlu için resmi açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan oyuncumuz ile ilgili basında yer alan, Ali Habeşoğlu Galatasaray'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Milli oyuncumuzla alakalı bir çok kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Ayvalık ekibinin 20 yaşındaki golcüsü ligde 21, kupada 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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