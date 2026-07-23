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Ayvalıkgücü genç golcü aldı

Ayvalıkgücü genç golcü aldı
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3'üncü Lig takımı Ayvalıkgücü Belediyespor, Uşakspor'dan ayrılan 19 yaşındaki santrfor Burak Yılmaz ile anlaştı. Geçen sezon 12 maçta oynayan genç oyuncu gol atamadı.

3'üncü Lig takımı Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Uşakspor'dan ayrılan santrfor Burak Yılmaz (19) ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2007 doğumlu santrafor mevkisinde oynayan Burak Yılmaz ile anlaşmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

Başakşehir altyapısından geçen sezon ilk yarı sonunda İzmir Çoruhlu FK'ya transfer olan genç golcü, devre arasında Uşakspor'la profesyonel sözleşme imzalamıştı. Burak geçen sezon 3'üncü Lig'de 12 maçta görev yapıp, gol atma başarısı gösteremedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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