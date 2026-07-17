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Ayvalıkgücü Belediyespor, Ali Berke Timurcioğlu'nu kadrosuna kattı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Ali Berke Timurcioğlu'nu kadrosuna kattı
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3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, forvet Ali Berke Timurcioğlu ile anlaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1923 Afyonkarahisarspor formasını terleten forvet Ali Berke Timurcioğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Berke Timurcioğlu. Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Ali Berke Timurcioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine şanlı Ayvalıkgücü forması altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" denildi.

Pendikspor'da futbola başlayan 28 yaşındaki oyuncu; Kartal Bulvarspor, Kartalspor, Alanya Kestelspor, Kepezspor ve 1923 Afyonkarahisarspor'da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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