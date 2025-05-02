Ayvalıkgücü Belediyespor'a Ağır Ceza: 4 Maç Seyircisiz Oynayacak

Ayrıca yeni sezonun ilk 3 iç saha maçı da Kırmızı-beyazlı taraftarlara kapalı olacak. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 36 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23 bin 400 TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 31 bin 500 TL ceza alan Ayvalık'ta futbolculardan Enes Filiz'e maç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç ceza çıktı. Enes, Play-Off maçlarında forma giyemeyecek. Ayvalıkgücü Belediyespor'da toplam 11 kulüp görevlisi, antrenörü, çalışanı ve idarecisine de rakip oyunculara saldırıları nedeniyle müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor