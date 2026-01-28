Haberler

Ayvalıkgücü Berdan'ı kadrosuna dahil etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Ayvalıgücü Belediyespor, Karabağlar Yeşilyurt FK'dan kanat oyuncusu Ronahi Berdan Polat'ı kadrosuna kattı. Kulüp, yeni transferin takım için mücadele, tempo ve inanç getireceğini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıgücü Belediyespor Karabağlar Yeşilyurt FK forması giyen kanat oyuncusu Ronahi Berdan Polat ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık'ta oyun hızlanıyor. Kanat mevkisinde görev yapan Ronahi Berdan Polat, artık Ayvalıkgücü formasını terletecek. Mücadele, tempo ve inanç, hepsi sahada olacak. Yeni yolculuğunda başarılar Ronahi."

