Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi Spor Haberleri Giresunspor'un, Konyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta ev sahibi takım tribünlerinde renkli görüntüler yaşandı. Giresunspor'un, Konyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta ev sahibi takım tribünlerinde renkli görüntüler yaşandı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, karşılaşmayı protokol tribününde değil yeşil-beyazlı taraftarlarla birlikte kale arkası tribününden izledi. Taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulunup Giresunspor'a tam destek veren Şenlikoğlu'nun bu samimi davranışı camiada büyük takdir gördü. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytekin Şenlikoğlu Giresunspor Konyaspor Giresun Spor Haberler

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