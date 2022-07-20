Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nde rekor kırmaya hazırlanıyor

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmek için son antrenmanlarını Bodrum'da yaptı. Türkoğlu, Manş'ı geçen Türk sporcular arasına ismini yazdırmak istiyor.

Aysu Türkoğlu ve ailesi, Manş'ı geçme hedefini gerçekleştirme yolunda kendi imkanları ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl başvuruda bulunmuş, pandemi koşulları yüzünden kabul edilmemişti. Manş'ı geçme idealinden vazgeçmeyen Aysu Türkoğlu bu yıl tekrar başvuru yaptı ve kabul edildi. Türkoğlu'nu antrenörlüğünü ise daha önce Manş Denizi'ni geçen Bengisu Avcı Erdoğan yapıyor. Erdoğan'ın kendisi de 2018'de Manş'ı 11 saat 29 dakikayla en hızlı geçen kadın açık su yüzücüsü olmuştu. Aysu Türkoğlu, cuma günü İngiltere'nin Dover kentine gidecek. Temmuz ayının 28 ile 31'i arasındaki zaman diliminde hava ve deniz şartlarının yüzmeye uygun olduğu günde Aysu'nun, Manş Denizi geçişini yapması bekleniyor.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın Nesrin Olgun Arslan'dan destek

Nesrin Olgun Arslan, 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın unvanını almıştı. Arslan, Aysu Türkoğlu'na destek için son antrenmanında kendisini yalnız bırakmadı. 43 yıl önce Manş'ı geçen ilk Türk kadın olan Adanalı Nesrin Olgun Arslan da İçmeler'deki toplantıya katılarak 21 yaşındaki Aysu'ya destek verecek.

Ablasının yüzmeye başlamasıyla yüzeme tutkusunun oluştuğunu belirten Türkoğlu, "14 yıldır profesyonel olarak yüzüyorum. Son 7 senede açık su dalına geçiş yaptım. İnşallah Manş Denizi'ni geçmeye İngiltere'ye gidiyorum. Kuş uçuşu yaklaşık 34 km, akıntı ile beraber 42 km'lik bir mesafe yüzeceğim. İngiltere kıyısında başlayıp, Fransa kıyısında bitiriyoruz. Bu hedefi Bodrum'da düzenlenen Nesrin hanımın ve antrenörüm Bengüsu'nun kürsüye çıkıp Manş'ı geçen kadınlar olarak bilinmesiyle ben de onları örnek alıp Manş Denizi'ni geçmeye karar verdim" dedi.

Aysu Türkoğlu'na destek amaçlı toplantıya gelen Nesrin Olgun Arslan ise, "Türk kadınlarına destek verilse yapamayacakları hiçbir şey yok. 43 yıl önce Manş Denizi'nde yüzmüştüm ve Adanalı yüzücü olarak herkes çok şaşırmıştı. 15 saat 47 dakikada Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını oldum. 40 yıl boyunca yüzmeye cesaret eden hiçbir Türk kadını olmadı, bu beni hep üzmüştü. Sonra 3 sene önce İzmir'den Bengüsu Avcı, Manş'ı yüzdü. Daha sonrasında hem Bengüsu ve hem de Aysu ile tanıştım. Aysu, bu ay Manş Denizi'ni yüzecek. En genç ve en hızlı yüzücü olacağına inanıyorum ve gurur duyuyorum" cümlelerini kullandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor