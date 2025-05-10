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Aysu Türkoğlu, Havai Adası'ndaki Ka'iwi Kanalı'nı Geçti

Aysu Türkoğlu, Havai Adası'ndaki Ka'iwi Kanalı'nı Geçti
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24 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Havai Adası’ndaki zorlu Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek Okyanus Yedilisi etabından 5'incisini tamamladı. Türkoğlu, bu başarıyla birçok rekorun sahibi oldu.

SPOR kariyerinde birçok ilki başaran 24 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 28 Nisan'da ABD'nin Havai Adası'nda yer alan Ka'iwi Kanalı'nı geçti. Dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) etabından daha önce 4'ünü tamamlayan Muğla Bodrumlu Aysu, Havai Adası'nı da fethetti. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını alan, Kuzey Kanalı'nı geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadını olan, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı yüzen Türk kadını unvanını elinde bulunduran, Catalina Kanalı'nı geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu, Havai'de en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinden 5'incisini tamamladı. Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte, 65 kilometrelik yüzüşle geçerek bu serideki 5'inci parkurunu tamamlayan en genç Türk yüzücü oldu.

TÜRKOĞLU BODRUM'DA ÇİCEKLER İLE KARŞILANDI

Milas-Bodrum Havalimanında Aysu Türkoğlu'nu, ailesi, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile sevenleri karşıladı. Çiçekler takdim edilen Türkoğlu sevenleriyle hasret giderdi. Başarısından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Oldukça yorucu bir geçiş oldu. 21 saat olmasını bende beklemiyordum. Her kulağa değdi diyebilirim. Birçok parkuru gittim bu en zorlarıydı diyebilirim. Çok ciddi akıntılarla karşılaştım. Yüzüşün son 2 saati benim hızımı geçecek derecedeydi akıntı. O yüzden karaya varmakta çok büyük zorluk çektim ama şükürler olsun o kuma çıkabilip bayrağımızı açabildim. Şimdilik dinleniyorum, bir sonraki geçiş için her şey beklemede. Çok güzel geri dönüşler ve tebrikler aldım. Bunlar ekstra motive eden şeyler, sosyal medya hesabıma yüzüşten sonra bakarken sadece kendimi görüyordum. Umarım benim gibi sporcular daha fazla çoğalır ve ülkemizi yurt dışında da temsil ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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