Ayşe Erkan, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Ayşe Erkan, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'na İtalyan rakibi Juliana Catanzaro karşısında aldığı 10-0'lık teknik üstünlük galibiyetiyle başlayan Ayşe Erkan, çeyrek finalde Ukraynalı Oleksandra Rybak'a 7-3 yenildi. Repesaj maçında Rumen güreşçi Maria Pantiru'yu 10-3 mağlup eden milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Macar Maya Munk'u 11-0 teknik üstünlükle yenerek kürsüye çıktı.