Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'in Macaristan ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası kaburga kırığı tespit edildi. Tedavi sürecine başlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile Macaristan arasında oynanan maçın son bölümünde aldığı darbenin ardından göğüs ağrısı şikayeti bulunan kaptanımız Ayşe Cora Yamaner'in yapılan tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Kaptanımızın tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ayşe Cora Yamaner'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
