Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor
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Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti. Milli futbolcunun tercihini Bundesliga'dan yana kullandığı ve RB Leipzig'in ciddi bir adım attığı belirtildi. Barış'ın ayrılığı istemesi üzerine Galatasaray Yönetimi'nin gidişine izin verdiği bildirildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın oynamak istediği takım netleşti.

Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşiyor. Üç sezondur sarı-kırmızılı formayla yükselen bir grafik sergileyen milli futbolcunun tercihini Bundesliga'dan yana kullandığı öğrenildi. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Barış Alper için en ciddi adımı ise RB Leipzig attı.

30 MİLYON EURO

Alman temsilcisinin 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu belirtildi. Daha önce Leipzig'in yaptığı 18 milyon euroluk teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedilirken, sarı-kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki bir teklifi değerlendirmeye almadığı aktarıldı. Leipzig'in bu rakama çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, yüksek potansiyeli nedeniyle Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 15 pay da isteyeceği öğrenildi.

BARIŞ ALPER AYRILIĞI İSTEDİ, YÖNETİM ONAYLADI

Özellikle Leroy Sane'nin gelişinden sonra Barış'ın da isteğini dikkate alan Galatasaray Yönetimi'nin gidişine izin verdiği bildirildi. Milli futbolcu için West-Ham United devre arasında ilgi göstermiş ama kabul edilmemişti.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Meksika maçındaki performansını izlesinler en az 200 Mio Eur eder.

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Haber YorumlarıNetherill:

30 mu :D yok artık

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

sane nin oynayacağı yerde barış a iş düşmez en iyisi gitmek

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