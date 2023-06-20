Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye soruldu! Bambaşka cevaplar verdiler

Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma sonunda takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Alman hoca ayrılıkla ilgili gelen soruya, "Biz çok iyi bir yoldayız. Onun için neden? O yüzden soruyu da anlamadım." dedi. TFF Başkanı Büyükekşi ise Kuntz'un geleceğine ilişkin maç sonunda, "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemeler D Grubu 4. maçında A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya cevap verirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Alman hocanın geleceği ile ilgili konuştu.

"BİZ ÇOK İYİ BİR YOLDAYIZ"

Stefan Kuntz takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya, "Biz çok iyi bir yoldayız. Onun için neden? O yüzden soruyu da anlamadım. Geçen sene benzer bir maçta Uluslar Ligi'nde 4 maç kazandık. Bu dönemde yine benim gitmem gerektiyle ilgili haberler çıktı. Ama ben maçtan önce de söyledim, ben burada olmaktan mutluyum, ben buradaki gelişimi görüyorum. Buradaki insanlara biraz olsun daha iyi bir milli takım sunduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BAYRAMI GEÇELİM ONDAN SONRA KARAR ALACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Stefan Kuntz'un geleceği ile ilgili olarak, "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.