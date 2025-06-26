Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun kontratının uzatıldığını resmi olarak açıkladı. Böylece Ronaldo'nun takımda kalacağı kesinleşmiş oldu.
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun takımda kaldığını açıkladı.
"HİKAYE DEVAM EDİYOR"
Al-Nassr'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Portekizli yıldızın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Kulübün paylaşımda, "Hikaye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
112 GOLE KATKI SAĞLADI
Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra Al-Nassr'a imza atn Cristiano Ronaldo, 105 maça çıkarken 93 gol ve 19 asist kaydetti.