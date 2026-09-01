Haberler

Ayowunmi Mama Omosuyi, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde ilk golünü attı

Ayowunmi Mama Omosuyi, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde ilk golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Sultanbeyli Gücü Spor Kulübü'nü yenerken, yeni transfer Nijeryalı orta saha oyuncusu Ayowunmi Mama Omosuyi, 78. dakikada attığı şık golle hem takımına galibiyeti getiren isim oldu hem de ilk gol sevincini yaşadı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı oyuncusu Ayowunmi Mama Omosuyi ilk golünü attı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ayowunmi Mama Omosuyi ilk maçında ilk golünü şık bir şekilde attı. Sultanbeyli Gücü Spor Kulübü karşısında sahaya 11'de çıkan ve doksan dakika sahada kalan Nijeryalı orta saha oyuncusu başarılı oyununu 78. dakika attığı şık golle süsledi.

Attığı gol sonrası takım arkadaşları ile büyük sevinç yaşayan Ayowunmi Mama Omosuyi maç sonu ise tebrikleri tek tek kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

8 gollü çılgın maça damga vuran kare!
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Süpersin Arda! Ağzından çıkan her kelime hayran bıraktı
Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

Pezeşkiyan’ın masasında görünce dayanamadı! Türkçe diyalog bomba
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem! Etiketleri değiştirip yeniden satacaklardı

Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı