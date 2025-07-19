Aynı uçakta gelecekler! Süper Lig devinden çifte transfer

Aynı uçakta gelecekler! Süper Lig devinden çifte transfer
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerini bitiriyor. Sarı-lacivertliler, iki yıldız oyuncu için Paris Saint-Germain kulübü ile anlaşmaya vardı. Transferlerin KAP'a bildirilmesi beklenirken, kulüp yöneticileri iki futbolcuyu aynı uçakla İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun ardından Milan Skriniar ile de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Slovak stoper Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Skriniar ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüplerin anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi. İki kulüp el sıkıştığı anda Skriniar tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Slovak stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milan Skriniar bu sözleşmeyle, bonuslarla birlikte yıllık 7.5 milyon euro kazanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Bakalım hangi dalaverelerle fairplay’i delecekler yine. Transferin büyük kısmını ceplerinden verip düşük aldıklarını gösterdiler hep. Sattıkları da aslında gösterdikleri fiyarita gitmiyor onun da büyük kısmını kendileri ödüyor. fenerde küçük prens çok hepsi de zengin..

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