Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin, yaz aylarında teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.
- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, yaz aylarında Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
- Luciano Spaletti, ekim ayında Juventus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Luciano Spaletti, Juventus'ta bu sezon 23 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray- Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınından Corriere dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı.
SPALLETTI'DEN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, yaz aylarında serbest durumda olduğu dönemde teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan bir teklif aldı. Haberde, 66 yaşındaki deneyimli teknik adamın Beşiktaş'tan gelen teklifi kısa süre içerisinde reddettiği belirtildi.
EKİM AYINDA JUVENTUS'A GİTTİ
Haberde, o an için takım çalıştırmak istemediğini açıklayan Spalletti'nin daha sonrasında karar değiştirdiği ve ekim ayında Juventus ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladığı dile getirildi.
JUVENTUS PERFORMANSI
Juventus'un başında bu sezon 23 maçta görev yapan Spaletti, bu maçlarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.