Aylar sonra gelen itiraf! Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı fanatik Galatasaraylı ile arasında geçenleri anlattı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı bir Galatasaray taraftarı ile yaşadıklarını anlattı. Demirel, taraftarın depremden önce kendisine sert söylemlerde bulunduğunu fakat şimdi kendisini çok sevdiğini ve arkadaş olduklarını ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı bir Galatasaray taraftarı ile arasında geçenleri anlattı.

"İŞİ GÜCÜ BIRAKIP KAMPA YANIMIZA GELİYOR"

Taraftarla arasında geçenleri anlatan Demirel, "Galatasaraylı plakası da 31 GS ile başlıyor. İlk gün geldi yanıma oturduk. Şimdi çok samimiyiz, işi gücü bırakıp kampa yanımıza geliyor" dedi.

"ZAMANINDA SANA ÇOK ŞEY SÖYLEDİM"

Taraftarın kendisine "Hocam yemin ederim sana zamanında çok şey söyledim ama kusura bakma" dediğini dile getiren Demirel, Bilmeden söylenenlerin önemli olmadığını ama tanıdıktan sonra herkesin fikrinin değiştiğini belirtti.